2020-02-12T13:40:47+03:00
Общество

В больнице Саратова заработал ядерный магнитно-резонансный томограф

Оборудование появилось в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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В Саратовской областной клинической детской больнице введен в эксплуатацию комплекс ЯМРТ (ядерный магнитно-резонансный томограф).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, оборудование появилось в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемого в регионе под контролем и при поддержке губернатора области Валерия Радаева.

Главврач учреждения Михаил Свинарев отметил, что до этого момента такого оборудования в области не было. Аппарат оснащен специально для детей с рождения и без каких либо ограничений по здоровью, ведь в особо тяжелых случаях, которыми занимаются специалисты областной детской клинической больницы, ребенку может понадобиться обезболивание во время процедуры, возникнуть необходимость проведения исследования под наркозом.

Также закуплен амагнитный аппарат искусственной вентиляции легких, а значит, можно будет сделать томографию пациенту, находящемуся на ИВЛ.

С начала года на аппарате обследовали около сотни детей.

Напомним, ранее на саратовских чиновников возбуждали уголовные дела за злоупотребления при поставке медицинского оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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