2019-12-05T14:44:00+03:00
Происшествия

Чиновников саратовского Минздрава заподозрили в злоупотреблениях

В больницы было поставлено слишком дешевое оборудование
Екатерина Семенова
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В Саратове возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в региональном Минздраве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о двух госконтрактах, которые были заключены в 2018 году, на поставку рентгенологических аппаратов на сумму более 49 млн рублей в детские лечебные учреждения.

Однако по факту поставленное оборудование не соответствовало требованиям контрактов и ГОСТам и было более дешевым.

Главный врач одной из поликлиник неоднократно предупреждал министерство здравоохранения Саратовской области и поставщика о несоответствии оборудования, но, несмотря на это, должностные лица министерства не предприняли мер. Деньги поставщику были выплачены полностью.

Нарушения выявлены прокуратурой и сотрудниками УБЭП полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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