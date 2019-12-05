Чиновников саратовского Минздрава заподозрили в злоупотреблениях
В Саратове возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в региональном Минздраве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о двух госконтрактах, которые были заключены в 2018 году, на поставку рентгенологических аппаратов на сумму более 49 млн рублей в детские лечебные учреждения.
Однако по факту поставленное оборудование не соответствовало требованиям контрактов и ГОСТам и было более дешевым.
Главный врач одной из поликлиник неоднократно предупреждал министерство здравоохранения Саратовской области и поставщика о несоответствии оборудования, но, несмотря на это, должностные лица министерства не предприняли мер. Деньги поставщику были выплачены полностью.
Нарушения выявлены прокуратурой и сотрудниками УБЭП полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU