Полицейских, убивших задержанного в Вольске, отправили в колонию на 10 и 10,5 лет

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:47:56+03:00

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Вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции Вольска Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, Юрий Граблин и Александр Гудков признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Напомним, преступление было совершено 26 сентября. Около часа ночи Юрий Граблин и Александр Гудков, которые на тот момент служили в ППС и патрулировали местность, задержали 41-летнего Романа Малышева. Поводом стало совершение им административного нарушения.

На мужчину надели наручники и силой отвезли на служебном автомобиле ВАЗ-2107 на пустырь возле городского кладбища в поселке Пролетарский под Вольском. Там они жестоко избили пострадавшего руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылись. Роман Малышев сумел проползти несколько метров и скончался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Обвинение накануне просило отправить Гудкова в колонию на 14 лет, а Граблина — на 13. Суд вынес решение о сроке для Гудкова — 10,5 лет, а Граблина — 10 лет. При этом им на два года запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Также в полиции сообщили, что оба уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU