Прокуратура просит отправить полицейских из Вольска в колонию на 13 и 14 лет

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:56:37+03:00

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Бывшим полицейским из Вольска Юрию Граблину и Александру Гудкову завтра, 11 февраля, должны вынести приговор.

Напомним, их обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель Романа Малышева. По версии следствия, в сентябре они отвезли задержанного на пустырь и жестоко избили. От полученных травм мужчина вскоре скончался.

10 февраля в Вольском районном суде состоялось очередное заседание суда. На нем прокуратура запросила для обвиняемых 27 лет колонии. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе «Зоны права», Гудкову — 14 лет, Граблину, который сознался в содеянном, — 13.

ИСТОЧНИК KP.RU