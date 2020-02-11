Новые обманутые дольщики в Саратове: Минстрой ведет проверку и аудит застройщиков

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:25:30+03:00

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Новые обманутые дольщики, которые по словам депутата Госдумы Ольги Баталиной могут снова появиться в Саратовской области, возможно получат официальный статус после проверки от регионального Минстроя.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, сейчас его специалисты проводят «финансовый аудит действий застройщиков жилого комплекса «Победа».

Комплекс строили три компании: ООО «Ксиан», ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «СК ЖБК-3».

Минстрой после сообщения о проблемах в достройке ЖК начал проверку целевого использовании средств дольщиков.

- После чего в министерстве будет проведено совещание с участием застройщиков и дольщиков жилого комплекса, — сообщили в Минстрое.

Напомним, ООО «Ксиан» ранее прославилась скандальным спором с прокуратурой вокруг участков на Усть-Курдюмском тракте, там же, кстати, где находится ЖК «Победа».

По решению суда компанию обязали вернуть земельные участки площадью 88 632 кв. м в распоряжение администрации Саратова.

Суд подтвердил недействительность соглашения, по которому компания ООО «Ксиан» в 2015 году получила право от администрации строить на этом участке многоэтажные дома вместо торгово-развлекательного комплекса. Впоследствии, после изменения вида разрешенного использования, права на участок перешли ООО «Стройресурс», которое и начало застройку. Инициировала проверку законности этих действий областная прокуратура.

Решением Арбитража Поволжского округа 13 августа подтверждены обязательства ООО «Ксиан» возвратить администрации Саратова земельные участки, обязав сделать это ООО «Стройресурс». Кассационные жалобы, которые подавали ООО «Ксиан» и ООО «Стройресурс», оставлены без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU