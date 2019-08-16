2019-08-16T10:02:53+03:00
Общество

Строители проиграли прокуратуре спор за участок на Усть-Курдюмском тракте

Суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций
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Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций о возврате земельных участков площадью 88 632 кв. м на Усть-Курдюмском тракте, поворот на поселок Зональный, в распоряжение администрации Саратова.

Суд подтвердил недействительность соглашения, по которому компания ООО «Ксиан» в 2015 году получила право от администрации строить на этом участке многоэтажные дома вместо торгово-развлекательного комплекса. Впоследствии, после изменения вида разрешенного использования, права на участок перешли ООО «Стройресурс», которое и начало застройку.

Ранее, в марте 2019 года, Арбитражный суд Саратовской области по иску прокуратуры принял решение, что передача участка под жилую застройку была незаконна и признал недействительным (ничтожным) соглашение администрации и ООО «Ксиан».

Решением Арбитража Поволжского округа 13 августа подтверждены обязательства ООО «Ксиан» возвратить администрации Саратова земельные участки, обязав сделать это ООО «Стройресурс». Кассационные жалобы, которые подавали ООО «Ксиан» и ООО «Стройресурс», оставлены без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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