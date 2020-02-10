В январе в Саратовской области родились Серафим и Бажена
Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области рассказало «КП-Саратов» о редких именах новорожденных в январе 2020 года.
Так, в регионе родился Михаэль, Серафим, Бажена, Виталина, Юстина, Доминика, Радмила, Эдгар.
Также в число редких в январе вошло имя Леонид.
Отметим, что получить отличное имя или фамилию от тех, что вам дали родители при рождении, можно с 14 лет. Именно так сделали 69 саратовцев за первый месяц 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU