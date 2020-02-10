2020-02-10T16:49:51+03:00
Общество

В январе в Саратовской области родились Серафим и Бажена

Леонид стало редким именем
Ольга Симонова
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Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области рассказало «КП-Саратов» о редких именах новорожденных в январе 2020 года.

Так, в регионе родился Михаэль, Серафим, Бажена, Виталина, Юстина, Доминика, Радмила, Эдгар.

Также в число редких в январе вошло имя Леонид.

Отметим, что получить отличное имя или фамилию от тех, что вам дали родители при рождении, можно с 14 лет. Именно так сделали 69 саратовцев за первый месяц 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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