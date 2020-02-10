В январе в Саратовской области родились Серафим и Бажена

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области рассказало «КП-Саратов» о редких именах новорожденных в январе 2020 года.

Так, в регионе родился Михаэль, Серафим, Бажена, Виталина, Юстина, Доминика, Радмила, Эдгар.

Также в число редких в январе вошло имя Леонид.

Отметим, что получить отличное имя или фамилию от тех, что вам дали родители при рождении, можно с 14 лет. Именно так сделали 69 саратовцев за первый месяц 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны самые популярные имена у саратовских детей

За год в области родились 10 477 мальчиков и 9 889 девочек

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU