За первый месяц 2020 года решили сменить фамилию или имя 69 саратовцев

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:28:18+03:00

В 2019 свои ФИО поменяли более тысячи человек

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В отделы ЗАГС Саратовской области за январь 2020 года обратились 69 человек с заявлениями о смене имени, фамилии или отчества.

- Причины — общая фамилия с мужем, родственниками, трудное произношение, несозвучность фамилии с именем и отчеством, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС регионального правительства.

В прошлом году свои ФИО поменяли более тысячи человек. Благодаря этому в регионе появились Амелия, Феодора, Даниэль, Кристиан и другие.

Напомним, изменить свои ФИО может любой, кому исполнилось 14. Однако до 18 это должны решать родители или опекуны, а в случае их отсутствия — суд.

В пресс-службе Управления также напомнили саратовцам, что при изменении имени, права и обязанности, приобретенные под прежним, остаются. Например, нужно уведомить об этом кредиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU