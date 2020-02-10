2020-02-10T16:28:18+03:00
Общество

За первый месяц 2020 года решили сменить фамилию или имя 69 саратовцев

В 2019 свои ФИО поменяли более тысячи человек
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отделы ЗАГС Саратовской области за январь 2020 года обратились 69 человек с заявлениями о смене имени, фамилии или отчества.

- Причины — общая фамилия с мужем, родственниками, трудное произношение, несозвучность фамилии с именем и отчеством, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС регионального правительства.

В прошлом году свои ФИО поменяли более тысячи человек. Благодаря этому в регионе появились Амелия, Феодора, Даниэль, Кристиан и другие.

Напомним, изменить свои ФИО может любой, кому исполнилось 14. Однако до 18 это должны решать родители или опекуны, а в случае их отсутствия — суд.

В пресс-службе Управления также напомнили саратовцам, что при изменении имени, права и обязанности, приобретенные под прежним, остаются. Например, нужно уведомить об этом кредиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За первый месяц 2020 года решили сменить фамилию или имя 69 саратовцев
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Саратовской области првышен на 82%
Радаев поручил разобраться в ситуации с нехваткой медицинских масок в саратовских аптеках
Саратовская область замыкает десятку регионов России с самой низкой рождаемостью
Житель Балакова десять месяцев занимался сексом с 16-летней девочкой
В Балашове водителя МАЗа насмерть зажало между кабиной и полуприцепом
Саратовские спортсмены взяли две бронзы Чемпионата и Первенства мира по зимнему триатлону
Сотрудники колонии в Саратовской области отработали навыки стрельбы
Двое жителей Аткарска отправятся в колонию за грабеж в кафе
Студенты области будут соревноваться в разработке компьютерных игр и управлении локомотивом
В Саратове поймали мужчину с наркотиками, завернутыми в кассовый чек
Житель Саратовской области попался на мошенничестве с билетами «Банка приколов» в Санкт-Петербурге
Житель Аркадакского района угрожал матери убийством бензопилой
Продажи билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «Пригород» выросли в пять раз в 2019 году
Без воды остались жители Бахметьевской улицы в Саратове
20 тыс. человек стали гостями «Лыжни России» в Базарно-Карабулакском районе
Прокуратура просит отправить полицейских из Вольска в колонию на 13 и 14 лет
Приставы будут депортировать нелегалов из Саратовской области в 15 стран
Саратовец остался без Land Cruiser за долг в 700 тыс. рублей
Под Саратовом психически больной мужчина ударил женщину топором, а полицейского — ножом
Рецидивист из Советского района украл у матери технику
Саратовских охотников учили правильно свистеть
Житель Ершова отработает долг перед дочерью и сыном по алиментам
Парень украл сухарики из магазина пива в Саратове