2020-01-31T10:47:23+03:00
Общество

Стали известны самые популярные имена у саратовских детей

За год в области родились 10 477 мальчиков и 9 889 девочек
Ольга Симонова
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По итогам 2019 года самыми популярными именами у детей Саратовской области стали Артем и София.

- Всего за прошедший год в регионе зарегистрировали 20 366 детей: 10 477 мальчиков и 9 889 девочек, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.

За 2019-й появилось 463 Артема и 310 Софий. На втором месте по популярности имя Александр (338) и Полина (300), на третьем — Матвей и Мария — по 275 и 298 соответственно. Также родители чаще других выбирают для своих детей имена Максим, Иван, Виктория и Анна.

Также в ЗАГСе отметили и необычные имена новорожденных, такие как Добрыня, Афанасий, Яромир, Климентий, Михелина, Стефания и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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