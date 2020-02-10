Радаев поручил разобраться в ситуации с нехваткой медицинских масок в саратовских аптеках

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:11:20+03:00

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В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Одной из тем стало обеспечение медицинскими масками.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев поручил председателю правительства Александру Стрелюхину и зампреду Валентине Гречушкиной держать вопрос на контроле.

Напомним, ранее общественники провели рейд по аптекам и убедились, что медицинские маски значительно подорожали. Более того, жители жалуются, что их вообще нет в наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU