Цены на маски в аптеке Саратова шокировали общественников

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:03:04+03:00

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Общественник Юрий Виткин провел рейд по саратовским аптекам для того, чтобы узнать, как обстоят дела с ценами на медицинские маски и противовирусные препараты. Такое поручение на проверки озвучил президент РФ Владимир Путин.

Результаты показали: во многих торговых точках средство индивидуальной защиты продавали за 5 рублей, однако в аптеке «Все для здоровья» цена почему-то оказалась завышена втрое: целых 15 рублей.

- Я думал, они утром же снизят цену, сделают ее приемлемой, а они не испугались, продолжают продавать по такой же стоимости. Думал, они — разумные люди и поставят цену даже в убыток себе.

Играть на страхе людей — это безнравственно. В этой ситуации нужно руководствоваться моральными ценностями, а не законами рынка, проявлять человечность, — прокомментировал «КП-Саратов» Юрий Виткин.

По мнению члена региональной общественной палаты, если аптека не может найти маску по приемлемой цене, лучше вообще не торговать ими. Он находит логичным, если бы везде средства защиты стоили 15 рублей, но непонимание вызывает ситуация, когда в одном месте нужно заплатить 5 рублей, а пройдя 200 метров — уже 15.

Представители некоторых аптек рассказали Юрию Виткину, что получат новый товар и будут продавать его по 5 рублей, держа цену. Он отметил, что «нормальные люди послушали, что говорит президент, и сделали так, как нужно».

ИСТОЧНИК KP.RU