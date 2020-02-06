2020-02-06T17:23:43+03:00
Общество

В Саратове медицинские маски исчезли из продажи через интернет

На популярных сервисах товаров нет в наличии
Екатерина Семенова
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Медицинские маски в Саратове проблематично купить даже через интернет.

Сервисы заказа медицинских товаров через интернет сообщают, что масок нет в наличии.

Корреспондент «КП-Саратов» попытался найти медицинские маски в трех сервисах. В одном маски доступны только в нескольких аптеках. В другом сервисе их заказать можно, но не более пяти упаковок в сутки. Кроме того, средства защиты имеются только по одному адресу — на улице Чернышевского. Третий сервис оповещает, что товара в наличии нет вовсе. Причем это касается всего немалого ассортимента из 30 наименований.

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Ранее общественники убедились, что цены на маски взлетели вверх. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выразил обеспокоенность и поручил проанализировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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