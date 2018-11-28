2018-11-28T10:22:18+03:00
Происшествия

Задержание начальника МЧС по Саратовской области: УФСБ не комментирует информацию

Опровержений сведений никто не дает
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СМИ появились сообщения без ссылки на источники о задержании генерала Игоря Качева — начальника ГУ МЧС по Саратовской области.

«КП-Саратов» обратилась в СУ СКР и УФСБ по Саратовской области за подтверждением этого факта, а также данных оперативных мероприятий в региональном МЧС.

По сведениям «КП-Саратов», в возможной операции по задержанию генерала Качева сотрудники следственного комитета участия не принимали. В УФСБ отказались комментировать этот факт, отметив, что информация может появиться не ранее полудня.

Пресс-служба МЧС для комментариев недоступна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СГАУ им. Вавилова не прошел аккредитацию по ряду направлений обучения
Отключена вода на проспекте Строителей и 50 лет Октября
Панков обратился в Минкультуры России по вопросу восстановления усадьбы в селе Пады
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Балашове
Балашовец получил срок за удар полицейского в грудь
Чиновника минприроды Саратовской области заподозрили в вымогательстве денег для ветеранов
В Ершовском районе женщина лишилась в гостях банковских карт, паспорта и сотового телефона
Полицейские обнаружили склад оружия на чердаке в Кировском районе
Отключена вода в Елшанке
Мужчина погиб на пожаре в Саратове из-за непотушенной сигареты
Пожарные спасли из горящего дома в Сторожевке двух малышей
На трассе Тамбов — Саратов Land Rover влетел в дерево
Castorama в Саратове заявила об аварийном состоянии магазина и закрылась
В горящем доме на Соляной погиб пенсионер
Улицы Саратова ночью чистили 119 машин
В Петровске обсудили перспективы сотрудничества с белорусской компанией «АМКОДОР»
В Саратове студентку будут судить за кражу у 83-летней соседки
В Саратове рецидивист украл из спортклуба гири и гантели
Отключена холодная вода в трех районах Саратова
Житель Балакова задушил друга из-за подозрений в краже
В Саратове будет пасмурный день
Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжья
Саратовский гордеп организовала концерт ко Дню матери в Дачном поселке
Глава города Михаил Исаев оценил прохождение отопительного сезона