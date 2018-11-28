Задержание начальника МЧС по Саратовской области: УФСБ не комментирует информацию

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-28T10:22:18+03:00

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В СМИ появились сообщения без ссылки на источники о задержании генерала Игоря Качева — начальника ГУ МЧС по Саратовской области.

«КП-Саратов» обратилась в СУ СКР и УФСБ по Саратовской области за подтверждением этого факта, а также данных оперативных мероприятий в региональном МЧС.

По сведениям «КП-Саратов», в возможной операции по задержанию генерала Качева сотрудники следственного комитета участия не принимали. В УФСБ отказались комментировать этот факт, отметив, что информация может появиться не ранее полудня.

Пресс-служба МЧС для комментариев недоступна.