2020-02-07T16:14:35+03:00
Общество

На активе Саратова задали вопросы про городские тротуары и рассказали про САЗ

В мероприятии участвует председатель ГД Вячеслав Володин
Ольга Симонова
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Сегодня, 7 февраля, прошло заседание актива Саратова с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина. Во время мероприятия жители задавали свои вопросы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одна из обманутых дольщиц, которая получила компенсацию за свое жилье и купила квартиру, позвала мэра Саратова Михаила Исаева осмотреть тротуары. Она попросила главу города при работах не закатывать деревья и другие зеленые насаждения в асфальт.

Исаев пообещал женщине, что «все будет делаться по уму, по правилам благоустройства».

Также был поднят вопрос о тротуарах в 11-м микрорайоне Солнечного-2. Горожане рассказали, что там, где тротуаров нет, приходится ходить по проезжей части. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин передал вопрос мэру Саратова для рассмотрения. Тот пообещал приехать, посмотреть и найти решение проблемы.

Общественный активист Александр Бернадский рассказал о ситуации с Саратовским авиационным заводом. Он заявил, что были приняты решения суда и по ним все имущество САЗа — федеральная собственность, соответственно, ничего приватизировать было нельзя. Однако сейчас, по его словам, вся недвижимость и участки возвращаются государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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