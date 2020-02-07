Вячеслав Володин проводит актив Саратова

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:12:11+03:00

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В Саратове сегодня, 7 февраля, проходит актив города. В нем принимает участие председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это уже вторая встреча с активом города в 2020 году. Она проходит в стенах школы «Аврора».

Перед активом Володин побывал в аэроклубе имени Гагарина в Дубках и осмотрел строительство новой школы в Солнечном-2. Председатель ГД в своем выступлении рассказал о впечатлениях.

- Это замечательный клуб, но за последние 30 лет не изменился. История нашей области связана с личностью Гагарина. И место приземления, и такие места как этот аэроклуб. И мы должны эту историю сохранить. Поэтому клуб надо сохранить, создать современные условия для занятий. Чтобы он мог работать и сохранять память о первом космонавте. Клуб расположен вплотную к городу. Поэтому у некоторых появились бизнес-интересы использовать его территории. Этого нельзя допустить. Сделаем все, чтобы его сохранить, — заявил Володин.

Он также отметил, что Солнечный-2 является перспективным районом, который продолжает расти, в том числе за счет расселения жителей аварийных домов. Однако там не хватает инфраструктуры

- Построили несколько учреждений, но полностью проблему не решили. В «Солярисе» две тыс. детей, хотя лицей рассчитан на 1,1 тыс. В «Авроре» тоже будет в полтора раза больше. Конечно, впредь надо застройку таких микрорайонов держать на особом контроле.

Договорились с Исаевым, что он предложит проект развития микрорайона, будем исправлять ошибки. И впредь их не допускать. Застройщику ставить условия, выделять землю только при условии создания всей инфраструктуры. Впервые такое будем воплощать в 11-м микрорайоне, — заявил Володин.

По его словам, 8-й микрорайон также обязан стать образцовым. Там должна появиться школа на 1,6 тыс. мест. В итоге четыре школы с учетом той, что будет построена в 11-м микрорайоне, должны решить вопрос нехватки мест в общеобразовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU