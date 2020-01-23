2020-01-23T18:53:34+03:00
Общество

В Саратове за год отремонтируют 400 тыс. кв. м тротуаров

Володин предложил обратить внимание на Кировский район
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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С началом теплого времени года в Саратове должны начать программу по ремонту тротуаров.

Как рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на заседании актива Саратова, средства на программу выделяются.

В 2019 году на ремонт тротуаров в Саратове было потрачено 56 млн рублей. А в 2020 запланировано – 500 млн рублей.

- Может, мэр еще добавит, тогда и до 600 млн рублей дойдем, – обратился Вячеслав Володин к Михаилу Исаеву, главе Саратова.

Исаев признал, что большая часть тротуаров в городе, до 75%, не соответствует нормативам и требуют ремонта, кое-где их нет совсем. Он представил предварительную программу ремонта тротуаров, подробно остановившись на Заводском и Ленинском районах.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Всего по городу планируется привести в порядок более 400 тыс. кв. м за 2020 год. У Володина возник вопрос, почему в Кировском районе в планах работы лишь на 54 тыс. кв. м. Михаил Исаев отметил, что программа еще дорабатывается. Возможно 100 млн рублей будут добавлены как раз на этот район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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