Вячеслав Володин поручил проверить информацию о завышении цен на медицинские маски
Председатель ГД Вячеслав Володин поручил трем думским комитетам запросить и проанализировать информацию о фактах завышения аптечными сетями цен на противовирусные препараты и медицинские маски.
Сделать это нужно во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой и Счетной палатой, сообщает сайт Госдумы.
- Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо. В этой связи считаем правильным поручить Комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и Регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов ГД информацию о таких фактах по их избирательным округам, — сказал Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU