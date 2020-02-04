2020-02-04T16:00:45+03:00
Общество

В школах Вольска и Балакова продлили карантин

Дети проведут дома как минимум пять дней
Дарья Вострикова
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В школах Балаковского и Вольского районов продлили карантин.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Вольского района, на основании постановления главного государственного врача региона и приказа управления образования с 6 по 10 февраля остаются дома ученики школ в селе Куриловка и Черкасское.

С 5 по 11 февраля объявлен карантин в учебных заведениях Барановки, Широкого Буерака, Покровки и Верхней Чернавки.

Администрация Балаковского района сообщает, что на заседании противоэпидемического штаба было решено продлить карантин до 12 февраля включительно. Также действует ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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