В школах Вольска и Балакова продлили карантин
В школах Балаковского и Вольского районов продлили карантин.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Вольского района, на основании постановления главного государственного врача региона и приказа управления образования с 6 по 10 февраля остаются дома ученики школ в селе Куриловка и Черкасское.
С 5 по 11 февраля объявлен карантин в учебных заведениях Барановки, Широкого Буерака, Покровки и Верхней Чернавки.
Администрация Балаковского района сообщает, что на заседании противоэпидемического штаба было решено продлить карантин до 12 февраля включительно. Также действует ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Карантин: вслед за школами отменены занятия в колледжах и вузах Саратова
Внеплановые выходные продлятся до 10 февраля(подробнее)
Школы Саратова закрывают на карантин
Уроки прекратятся из-за роста случаев ОРВИ (подробнее)
Продлен карантин в школах Энгельса
Ученики не будут ходить на занятия до 10 февраля (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU