2020-02-01T16:39:39+03:00
Спорт

В забеге силовиков на «Саратовской лыжне — 2020» победили росгвардейцы

Они заняли три призовых места
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы РосгвардииФото пресс-службы Росгвардии
Изменить размер текста:

На «Саратовской лыжне — 2020» в забеге среди силовиков победили росгвардейцы.

- На лыжную трассу длиной 1,2 км вышло более 4 тыс. участников, в том числе представители силовых ведомств: Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС и прокуратуры, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Сержант Диана Саюшкина стала первой, второе место завоевал капитан Илья Гуськов, а третье — лейтенант Сергей Ямов.

Фото пресс-службы Росгвардии

Фото пресс-службы Росгвардии

Награды росгвардейцам вручил губернатор области Валерий Радаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самым юным участником «Саратовской лыжни — 2020» стал двухлетний мальчик

По словам его отца, он вырабатывает любовь к спорту у всех своих детей с малого возраста

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В забеге силовиков на «Саратовской лыжне — 2020» победили росгвардейцы
Панков: Спасибо жителям, что подняли важные транспортные проблемы
Объявлен конкурс на отбор перевозчика на саратовский маршрут №94
В театре оперы и балета стартовал проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»
Из магазина в Энгельсе 18-летний парень вынес алкоголь на 21,6 тыс. рублей
Саратовцы всю ночь простояли у ворот «Соляриса» ради записи детей
Под Саратовом женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей за компенсацию в 10 млн
Самым юным участником «Саратовской лыжни — 2020» стал двухлетний мальчик
В Энгельсе на пешеходном переходе столкнулись Volkswagen и Lada Granta
На стадионе «Зимний» проходит «Саратовская лыжня — 2020»
Под Саратовом мужчина погиб на пожаре из-за электроплитки
Отключена вода в центре Саратова
Задержанный за покушение на мошенничество оказался экс-администратором Энгельсского суда
Сайт «КП-Саратов» по итогам января удерживает лидирующие позиции по количеству посетителей
В Балакове мужчина двумя ударами табуретки сломал плечо знакомому
У Жиркомбината в Саратове ВАЗ влетел в ограждение и Kia
В Саратове ищут 13-летнюю пропавшую девочку
Более 6 млн рублей было направлено на ремонт железнодорожных переездов в Саратовской области в 2019 году
Первый день февраля встретит саратовцев мокрым снегом и туманом