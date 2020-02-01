В забеге силовиков на «Саратовской лыжне — 2020» победили росгвардейцы
На «Саратовской лыжне — 2020» в забеге среди силовиков победили росгвардейцы.
- На лыжную трассу длиной 1,2 км вышло более 4 тыс. участников, в том числе представители силовых ведомств: Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС и прокуратуры, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.
Сержант Диана Саюшкина стала первой, второе место завоевал капитан Илья Гуськов, а третье — лейтенант Сергей Ямов.
Фото пресс-службы Росгвардии
Награды росгвардейцам вручил губернатор области Валерий Радаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU