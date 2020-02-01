2020-02-01T11:58:57+03:00
Спорт

На стадионе «Зимний» проходит «Саратовская лыжня — 2020»

Одна из лыжниц обратила внимание губернатора на финансирование школы «Надежда Губернии» [фото]
Алина Маликова
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Фото Алины МаликовойФото Алины Маликовой
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На стадионе «Зимний» на 5-й Дачной сегодня, 1 февраля, проходит «Саратовская лыжня — 2020». Уже с 10:00 начались первые заезды.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в категории «Женщины-ветераны» первое место заняла Анжелика Шарапуко. По ее словам, она уже третий год подряд выигрывает в лыжне, а участвует с 2004 года.

Также на мероприятие прибыли губернатор области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев.

Фото Алины Маликовой

Фото Алины Маликовой

Во время осмотра одна из зрительниц и мастер спорта, Марина Печенкина, обратилась к губернатору. Она рассказала, что лыжная школа «Надежда Губернии» нуждается в финансовой поддержке. Женщина отметила, что тренер Ольга Калашникова вынуждена покупать все необходимое для занятий за свой счет.

Также Печенкина попросила приобрести для спортшколы снегоход «Буран».

Валерий Радаев поручил мэру наведаться в школу и решить проблемы.

Напомним, на «Саратовской лыжне», кроме заездов, также организована развлекательная программа и фудкорт.

Фото Алины Маликовой

Фото Алины Маликовой

На торжественном открытии соревнований губернатор Валерий Радаев отметил, что стадион на Кумысной поляне будет развиваться. Он обратил внимание на то, что в заездах стало участвовать много семей, для многих это уже традиция.

Также Радаев упомянул, что в сборной России на соревнованиях по лыжным видам спорта выступают наши земляки из Саратовской области.

Мэр города Михаил Исаев, обращаясь к участникам и гостям, пообещал что комплексы зимних видов спорта будут развиваться, и дал старт.

Фото Алины Маликовой

Фото Алины Маликовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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