Самым юным участником «Саратовской лыжни — 2020» стал двухлетний мальчик
Сегодня, 1 февраля, на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной проходит «Саратовская лыжня — 2020».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в рамках соревнований выбирают победителей не только заездов, но и, например, самого юного участника.
В 2020 году им стал двухлетний Илья Алексеев. Для малыша это первый поход на лыжню, но не для его семьи. В этом году они участвовали в семейном забеге на 400 метров.
По словам отца Ильи Владислава Алексеева, он вырабатывает любовь к спорту у всех своих детей с малого возраста. Например, его сын постарше, Вячеслав, в пять лет также занимал первое место как самый юный участник.
ИСТОЧНИК KP.RU