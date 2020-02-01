2020-02-01T12:19:26+03:00
Спорт

Самым юным участником «Саратовской лыжни — 2020» стал двухлетний мальчик

По словам его отца, он вырабатывает любовь к спорту у всех своих детей с малого возраста
Алина Маликова
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Фото Алины МаликовойФото Алины Маликовой
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Сегодня, 1 февраля, на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной проходит «Саратовская лыжня — 2020».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в рамках соревнований выбирают победителей не только заездов, но и, например, самого юного участника.

В 2020 году им стал двухлетний Илья Алексеев. Для малыша это первый поход на лыжню, но не для его семьи. В этом году они участвовали в семейном забеге на 400 метров.

По словам отца Ильи Владислава Алексеева, он вырабатывает любовь к спорту у всех своих детей с малого возраста. Например, его сын постарше, Вячеслав, в пять лет также занимал первое место как самый юный участник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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