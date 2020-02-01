Задержанный за покушение на мошенничество оказался экс-администратором Энгельсского суда

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:35:28+03:00

Мужчину уволили в декабре 2019 года

Изменить размер текста: A A

Управление судебного департамента Саратовской области рассказали, что уволили работника судебной системы, подозреваемого в покушении на мошенничество, еще в декабре 2019 года.

- Гражданин работал администратором Энгельсского районного суда Саратовской области, — сообщили в управлении.

Отмечается, что в ноябре 2019 года он совершил дисциплинарный проступок и получил выговор, а 11 декабря уволился по собственному желанию.

- На момент возбуждения уголовного дела данный гражданин не являлся федеральным государственным гражданским служащим и в судебной системе Саратовской области не работал, — подчеркнули в управлении.

Напомним, следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника судебной системы по о покушении на мошенничество в крупном размере. Мужчина за 1 млн рублей пообещал смягчить наказание сыну женщины, которого обвиняли в грабеже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

УФСБ по Саратовской области опубликовало видео задержания бывшего работника судебной системы

У него обнаружены купюры по 5 тыс. рублей

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU