УФСБ по Саратовской области опубликовало видео задержания бывшего работника судебной системы

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:48:30+03:00

У него обнаружены купюры по пять тыс. рублей

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Опубликовано оперативное видео УФСБ по Саратовской области по задержанию бывшего работника судебной системы.

На кадрах запечатлено, как сотрудники УФСБ задержали мужчину и обнаружили у него при досмотре пачки с купюрами достоинством по пять тыс. рублей.

Напомним, в отношении 43-летнего мужчины заведено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Якобы он намеревался посодействовать смягчению приговора обвиняемому в грабеже. Свои услуги он оценил в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU