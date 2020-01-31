УФСБ по Саратовской области опубликовало видео задержания бывшего работника судебной системы
У него обнаружены купюры по пять тыс. рублей
Задержание бывшего сотрудника судебной системы в Саратове.
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Опубликовано оперативное видео УФСБ по Саратовской области по задержанию бывшего работника судебной системы.
На кадрах запечатлено, как сотрудники УФСБ задержали мужчину и обнаружили у него при досмотре пачки с купюрами достоинством по пять тыс. рублей.
Напомним, в отношении 43-летнего мужчины заведено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Якобы он намеревался посодействовать смягчению приговора обвиняемому в грабеже. Свои услуги он оценил в миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU