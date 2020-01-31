Сотрудник судебной системы Саратовской области арестован по подозрению в мошенничестве на 1 млн рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:33:40+03:00

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Отдел особо важных дел СУ СКР завел уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере на 43-летнего жителя Саратовской области, работника судебной системы.

Мужчина обратился к матери одного из обвиняемых в грабеже с предложением — он посодействует через свои связи и знакомства смягчению уголовного наказания для ее сына. Взамен женщина должна передать ему миллион рублей. Их он пообещал передать «компетентным должностным лицам за решение вопроса».

Женщина, на сына которой летом 2019 года в одном из городов области завели дело о грабеже с применением насилия, согласилась. Однако за деньгами она пошла в УФСБ России по Саратовской области, где сообщила, что с нее в суде требуют заплатить за мягкий приговор.

- При получении от женщины денежных средств в размере 1 млн рублей злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU