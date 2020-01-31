После защиты аспирантуры в Саратове Федор Смолов сменил «Локомотив» на «Сельту»

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:00:46+03:00

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Футболист сборной России, уроженец Саратова, начинавший тренироваться в спортшколе местного футбольного «Сокола», 29-летний Федор Смолов покинул московский «Локомотив» и перешел в «Сельту». Пока Смолов взят в аренду, но испанский клуб может выкупить его за 6 млн евро.

Как сообщил сайт «Чемпионат», помимо «Сельты» на Смолова претендовал «Вильярреал». Сам Смолов выбрал «Сельту».

Сегодня, 31 января, воспитанник саратовского футбола должен уже пройти медобследование в Испании.

Как сообщил сайт «Спорт-Экспресс», Смолову давно пора было уходить из московского клуба, где он прозябал в тени. Цена нападающего на transfermarkt.de давно ползет вниз — с 16 млн евро полтора года назад до нынешних 9. Зато в этот период Смолов занимался образованием и окончил аспирантуру в Саратовском госуниверситете.

В составе «Сельты» Смолову придется выходить на поле против грандов мирового футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU