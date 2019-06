«Развитие наукоемкого сектора в современной России»: Футболист Смолов окончил аспирантуру в Саратовском госуниверситете

Футболист сборной России, уроженец Саратова, начинавший тренироваться в спортшколе местного футбольного «Сокола», Федор Смолов приезжал в четверг, 13 июня, в родной город. Здесь он неожиданно для многих выступил на социологическом факультете аспирантуры.

Выяснилось, что игрок московского клуба «Локомотив» Смолов несколько лет обучался в аспирантуре кафедры социальной информатики Саратовского государственного университета. Тема его работы: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Фото спортсмена в Саратове появилось в его фанатской группе в соцсети. На снимках Смолов фотографируется с поклонниками, расписывается детям на футболках и мячах, и, конечно, стоит за кафедрой во время выступления на факультете.

Отметим, что сам 29-летний футболист в своих соцсетях умолчал о пребывании в родном городе.

Под сообщениями о том, что Смолов выступил с докладом в СГУ, появились шутки пользователей о том, сам ли Смолов работал над своей темой и статьями. По мнению некоторых читателей, настолько занятой футболом человек не смог бы это сделать, и за него, вполне возможно, писали статьи другие авторы.

Смолов на выступлении в СГУ

В Саратовском госуниверситете вопросы журналистов о выступлении Смолова не вызвали энтузиазма. Ответственная за научную работу на социологическом факультете профессор Ирина Бегинина, пояснила «Комсомолке», что футболист лишь окончил аспирантуру, диплом он не защищал. По ее словам, в минувший четверг Федор Смолов выступил с докладом по своей теме на факультете.

- Было интересно, — заметила Бегинина.

На этом разговор о научной деятельности Федора Смолова представительница СГУ вести отказалась, заявив, что на продолжение беседы требуется санкция ректора, для которой нужен официальный запрос.

Из открытых источников известно о нескольких научных публикациях Федора Смолова. Он работал над такими темами, как «Интернет-реклама: особенности, цели и риски», «Сравнительный анализ инновационного потенциала российских регионов». Кроме того, Смолов проводил оценку «эффективности и результативности российских бизнес-инкубаторов», размышлял о технологии «Индустрии 4.0» «как инструменте цифровой трансформации промышленности».

Все свои научные статьи Федор Смолов опубликовал в соавторстве с инженером Института рисков, работающего в структуре СГУ, Еленой Сергеевной Коротковской.

Соавтор научных статей Смолова Елена Коротковская (справа). Фото из соцсетей

- Вы знаете, у нас в университете есть пресс-служба, вот все ответы на вопросы можете получить у них, — отрезала соавтор звездного игрока и положила трубку.

- Аспирант 4-го курса (направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки») Смолов кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского не защищал.

На 17 июня его кандидатская диссертация в диссертационный совет не представлялась и обсуждение на кафедре не проходила, — сообщил руководитель Центра СМИ СГУ Кирилл Розанов.

По его словам, сейчас необязательно оканчивать аспирантуру защитой диссертации. Будет ли это делать известный футболист или нет — неизвестно. Он не подавал на это документы.

- Наверное, потом еще раз приедет где-то в июле забирать диплом об окончании аспирантуры вместе с остальными, — сказал Розанов.

Между тем Елена Коротковская могла бы развеять сомнения о том, участвовал ли Федор Смолов в научной деятельности или просто числится ее соавтором. Ведь ни одной самостоятельной статьи у футболиста опубликовано не было.

Коротковская вполне могла находить время и действительно встречаться со своим знаменитым коллегой в перерыве его футбольных баталий. Об этом может свидетельствовать фото Елены на ее странице в соцсети. Там она позирует на фоне футбольного матча Кубка Конфедераций в Казани в 2017 году. После проигрыша сборной России команде Мексики и вылета из турнира Федор Смолов вполне мог найти пару дней для обсуждения тезисов материала о технологии «Индустрии 4.0» «как инструмента цифровой трансформации промышленности».

Елена Коротковская. Фото из соцсетей

Возможно, не слишком яркая игра Смолова на чемпионате мира в 2018 году имеет под собой «научное обоснование» — слишком много размышлял над Utility Maximization for an Investor, публикация статьи об этом готовилась в Journal of Physics.

Но соавтор научных статей футболиста рассказать об этом не захотела. Может быть, потому, что темы, которые заявлены у «молодых ученых» Коротковской и Смолова, удивительно напоминают сферу деятельности Елены Коротковской-старшей. Мама соавтора Федора Смолова также работает в СГУ — доцентом кафедры экономической теории и национальной экономики, а заодно и руководителем бизнес-инкубатора университета. Рядом и отец — руководитель инновационной компании «Вектор-СГУ» Сергей Коротковский. Федор Смолов попал в надежное окружение.

