Заражение коронавирусом через бананы: саратовцы устраивают панику в соцсетях

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:06:08+03:00

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В группах «ВКонтакте», Viber и Whatsap Саратовской области распростроняется информация о том, что якобы коронавирусом можно заразиться через бананы.

- Филиал Чуньмин Больницы Синьхуа: вчера в 02:13 погибли 23 женщин и мужчин которые были заражены вирусом n7n9.Самому старшему было 35 лет, самому младшему год, врачи имевшие с ними контакт прошли карантин, по новостям главного канала сообщили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение сразу отправьте, людям за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте. Все это способствует вред организму, уменьшите потребление бананов. Как только получите это сообщение, сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе, — такой текст появляется в различных пабликах, например, в созданном матерью убитой Лизы Киселёвой Еленой чате соцсети Viber «Лизонька».

Несмотря на официальное заявление вице-министра здравоохранения Казахстана Камалжана Надырова на пресс-конференции о том, что эта информация — фейк, люди не успокаиваются и сами наводят панику.

Напомним, побратим Саратова — китайский Ухань из-за вспышки вируса был закрыт на карантин, однако разрывать дружеские связи областной центр не планирует. Отметим, что в городе насчитывается несколько сотен заболевших, есть подтвержденные случаи с летальным исходом.

С подозрением на вирус из аэропорта «Гагарин» госпитализировали студентку из Китая, однако результаты анализов оказались отрицательными.

Саратовский Роспотребнадзор продолжает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий, в местной воздушной гавани всех прибывших из-за границы ждет обследование тепловизором.

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ИСТОЧНИК KP.RU