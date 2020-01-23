2020-01-23T11:21:51+03:00
Общество

Саратовцев предупреждают о смертельном коронавирусе из Китая

Вирус может передаваться от человека к человеку
Ольга Симонова
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Саратовцев предупреждают о коронавирусе из Китая.

- Мероприятия по санитарной охране территории области, включая санитарно-карантинный контроль, проводятся на основании Комплексного плана совместно с органами исполнительной власти. Специалисты работают на контроле в аэропорту «Гагарин», — сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области.

Отметим, что случаи заболевания коронавирусом регистрируют преимущественно в Китае. По данным «Комсомолки», на сегодняшнее утро было зарегистрировано 570 человек с вирусом.

Как отметили в Роспотребнадзоре, если на границе РФ попадется человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, его немедленно изолируют и отправят под наблюдение медиков. Вирус может передаваться от человека к человеку, об этом свидетельствует заражение медработников в Китае.

Саратовцев предупредили, что при планировании поездки за рубеж, изучите эпидемиологическую ситуацию в той стране, куда вы направляетесь. Желательно воздержаться от поездок в город Ухань. Нельзя ходить на иностранные рынки с животными и морепродуктами, посещать зоопарки. Есть нужно только термически обработанную пищу и качественную воду в бутылках и носить на лице маску. Стоит чаще мыть руки.

Если вы чувствуете, что заболеваете, то обращайтесь в больницу. Если вы были в КНР, то обязательно сообщите врачам об этом.

Более подробную информацию можно получить по телефону Роспотребнадзора по Саратовской области: 8-800-100-18-58 (с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45) или по федеральному номеру Управления 8-800-555-49-43 круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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