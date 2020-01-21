Опознана личность мужчины, чью голову в Саратове таскала собака

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:20:09+03:00

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Стала известна личность мужчины, чьи останки нашли в конце ноября 2019 года на окраине Саратова.

Им оказался 27-летний житель поселка Тепличный Сергей Федукин, которого искали с октября прошлого года. В субботу, 18 января, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о его гибели, а в пресс-службе областного СКР подтвердили личность мужчины.

Напомним, 28 ноября очевидец в ОПХ «Саратовское» увидел собаку, которая тащила человеческую голову с близлежащей свалки. Рядом также нашлись останки тогда еще неизвестного гражданина и его одежда.

Фото СУ СКР по Саратовской области с места находки останков

ИСТОЧНИК KP.RU