Опознана личность мужчины, чью голову в Саратове таскала собака
Стала известна личность мужчины, чьи останки нашли в конце ноября 2019 года на окраине Саратова.
Им оказался 27-летний житель поселка Тепличный Сергей Федукин, которого искали с октября прошлого года. В субботу, 18 января, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о его гибели, а в пресс-службе областного СКР подтвердили личность мужчины.
Напомним, 28 ноября очевидец в ОПХ «Саратовское» увидел собаку, которая тащила человеческую голову с близлежащей свалки. Рядом также нашлись останки тогда еще неизвестного гражданина и его одежда.
Фото СУ СКР по Саратовской области с места находки останков
ИСТОЧНИК KP.RU