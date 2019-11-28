На окраине Саратова прохожий нашел человеческую голову
Ее притащила собака с мусорки
Изменить размер текста:
На окраине Саратова прохожий обнаружил человеческую голову.
Как подтвердил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, в Заводском районе, в ОПХ «Саратовское», мужчина увидел собаку, которая тащила голову с близлежащей свалки. По словам местного жителя, на этой мусорке постоянно кормится целая собачья стая.
На место выезжали сотрудники полиции. Они также обнаружили ступню человека, обутую в кроссовок.
Предположительно, останки принадлежат взрослому мужчине.
Начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU