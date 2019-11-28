На окраине Саратова прохожий нашел человеческую голову

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-28T17:04:17+03:00

Ее притащила собака с мусорки

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На окраине Саратова прохожий обнаружил человеческую голову.

Как подтвердил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, в Заводском районе, в ОПХ «Саратовское», мужчина увидел собаку, которая тащила голову с близлежащей свалки. По словам местного жителя, на этой мусорке постоянно кормится целая собачья стая.

На место выезжали сотрудники полиции. Они также обнаружили ступню человека, обутую в кроссовок.

Предположительно, останки принадлежат взрослому мужчине.

Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU