Под Саратовом пропал 27-летний мужчина
Последний раз Сергея Федунина видели 6 октября
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В Саратовской области ищут 27-летнего Сергея Федукина.
- Мужчина пропал в поселке Тепличный Саратовского района 6 октября, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
По приметам рост Сергея 172 см, он нормального телосложения с русыми короткими волосами и серо-голубыми глазами.
Во что мужчина был одет на момент пропажи — неизвестно.
Если вы знаете местонахождение пропавшего, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU