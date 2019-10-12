Под Саратовом пропал 27-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-12T15:46:38+03:00

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В Саратовской области ищут 27-летнего Сергея Федукина.

- Мужчина пропал в поселке Тепличный Саратовского района 6 октября, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

По приметам рост Сергея 172 см, он нормального телосложения с русыми короткими волосами и серо-голубыми глазами.

Во что мужчина был одет на момент пропажи — неизвестно.

Если вы знаете местонахождение пропавшего, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU