Трое пострадавших в ДТП на саратовской трассе находятся в тяжелом состоянии
Еще двое — в средней степени тяжести
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В министерстве здравоохранения Саратовской области уточнили данные о пострадавших в массовой аварии в Татищевском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве, всего пострадали девять человек. Из них четверо погибли, пятеро госпитализированы.
При этом трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в средней степени тяжести.
Министр Наталья Мазина держит ситуацию на личном контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU