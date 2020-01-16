Трое пострадавших в ДТП на саратовской трассе находятся в тяжелом состоянии

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:40:10+03:00

Еще двое — в средней степени тяжести

Изменить размер текста: A A

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточнили данные о пострадавших в массовой аварии в Татищевском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве, всего пострадали девять человек. Из них четверо погибли, пятеро госпитализированы.

При этом трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в средней степени тяжести.

Министр Наталья Мазина держит ситуацию на личном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU