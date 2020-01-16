Радаев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП под Саратовом
Наталья Мазина взяла ситуацию на личный контроль
ДТП на трассе в Татищевском районе. Фото ГИБДД Саратовской области
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Пострадавшим в массовой аварии в Татищевском районе Саратовской области будет оказана вся необходимая помощь.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, он дал поручение министру здравоохранения Наталье Мазиной взять ситуацию на контроль.
Напомним, авария произошла утром 16 января на трассе Саратов — Нижний Новгород в районе села Полчаниновка.
ИСТОЧНИК KP.RU