Радаев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП под Саратовом

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:41:57+03:00

ДТП на трассе в Татищевском районе. Фото ГИБДД Саратовской области

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Пострадавшим в массовой аварии в Татищевском районе Саратовской области будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, он дал поручение министру здравоохранения Наталье Мазиной взять ситуацию на контроль.

Напомним, авария произошла утром 16 января на трассе Саратов — Нижний Новгород в районе села Полчаниновка.

ИСТОЧНИК KP.RU