На трассе под Саратовом погибли четыре человека
В аварию попали «Волга» и минивэн с иностранцами
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
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В Татищевском районе Саратовской области произошла крупная авария с жертвами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось в 08:20 на 580-м км трассы Р-158.
Там столкнулись автомобили «Волга» и минивэн Hyundai. При этом в иномарке ехали иностранные граждане.
В аварии скончался водитель «Волги». Также на месте погибли три человека из минивэна, еще трое были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU