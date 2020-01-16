На трассе под Саратовом погибли четыре человека

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:28:37+03:00

В аварию попали «Волга» и минивэн с иностранцами

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В Татищевском районе Саратовской области произошла крупная авария с жертвами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось в 08:20 на 580-м км трассы Р-158.

Там столкнулись автомобили «Волга» и минивэн Hyundai. При этом в иномарке ехали иностранные граждане.

В аварии скончался водитель «Волги». Также на месте погибли три человека из минивэна, еще трое были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU