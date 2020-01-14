2020-01-14T14:34:36+03:00
Общество

Найдена альтернатива турам в Дубай для саратовцев

Теперь жители смогут отправиться в Тунис
Екатерина Семенова
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Наталья СоколоваНаталья СоколоваФото: Екатерина Семенова
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За новогодние праздники в Саратовскую область приехали около 26 тыс. туристов из других регионов России.

Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская, примерно 3% от этого числа составили иностранцы.

При этом изрядное число саратовцев отправилось на отдых за границу. По словам директора турагентства «Тропикана» Натальи Соколовой, из Саратова за новогодние праздники отправились на зарубежный отдых порядка 720 человек.

Одними из наиболее популярных стран стали Тайланд, Вьетнам, ОАЭ. При этом загрузка самолетов составляла до 100%.

- Наши транспортные партнеры делают все, чтобы нам было удобно отдыхать. Теперь начинается работа над программами майского отдыха, — отметила Виктория Бородянская.

Наталья Соколова также подчеркнула, что теперь саратовский аэропорт может принимать самолеты Boeing, что положительно сказывается на пассажиропотоке. Большим преимуществом стало и открытие прямых рейсов. По ее словам, вылеты из Саратова в Дубай оказались очень популярными. Теперь, после закрытия рейсов в связи с мировой ситуацией, вместо ОАЭ саратовцы смогут не хуже отдохнуть в Тунисе.

- Прямые рейсы в Тунис — это очень удобно. По цене мы сравнялись с Самарой, что очень выгодно для саратовцев, — рассказала Наталья Соколова.

Также она сообщила, что в апреле стартует продолжение регулярных вылетов в Турцию. Туристов будут возить три разных авиакомпании. Кроме того, сейчас идет работа над возобновлением турпоездок в Грецию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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