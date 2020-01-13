Отменены рейсы из Саратова в Дубай

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:24:42+03:00

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Изменилось расписание рейсов в саратовском аэропорту «Гагарин».

Теперь из него исчезли рейсы в Дубай (ОАЭ), как было рекомендовано Росавиацией после авиакатастрофы с украинским самолетом.

Ранее рейсы выполняла компания Royal Flight, однако сейчас на сайте «Гагарина» в ближайшем будущем полеты в ОАЭ не запланированы. Остались рейсы на апрель.

- Авиакомпания Royal Flight не выполняет рейсы в Дубай из Саратова. И это не связано с вопросом использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, - ответили в авиакомпании на запрос «КП-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU