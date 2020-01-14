На праздниках у саратовцев пользовались спросом туры в Москву, Казань и теплые страны

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:08:54+03:00

Виктория Бородянская (в центре) рассказала. как отдыхали саратовцы Фото: Екатерина Семенова

Многие жители области выбирали заграничный отдых в Тайланде и на Кубе

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Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская стала первым спикером в пресс-центре КП-Саратов в 2020 году.

Она рассказала об итогах новогодних праздников в регионе.

Пик продажи туристических товаров пришелся на неделю с 29 декабря по 8 января. По словам Бородянской, свои услуги оказывали около 500 организаций и все они представили свои новогодние программы, рассчитанные на разные социальные группы и финансовые возможности.

За новогодние праздники разными турами и программами воспользовались примерно 180 тысяч человек. В праздничных мероприятиях - ещё 61 тыс. человек.

Бородянская отметила, что значительно выросла посещаемость конных клубов в Саратовской области. В праздники их посетили более 2 тысяч человек.

У саратовцев пользовались спросом туры в Москву, Казань, Саранск. Если говорить о зарубежье, в лидерах - Куба, ОАЭ, Тайланд, Вьетнам.

ИСТОЧНИК KP.RU