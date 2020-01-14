На праздниках у саратовцев пользовались спросом туры в Москву, Казань и теплые страны
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская стала первым спикером в пресс-центре КП-Саратов в 2020 году.
Она рассказала об итогах новогодних праздников в регионе.
Пик продажи туристических товаров пришелся на неделю с 29 декабря по 8 января. По словам Бородянской, свои услуги оказывали около 500 организаций и все они представили свои новогодние программы, рассчитанные на разные социальные группы и финансовые возможности.
За новогодние праздники разными турами и программами воспользовались примерно 180 тысяч человек. В праздничных мероприятиях - ещё 61 тыс. человек.
Бородянская отметила, что значительно выросла посещаемость конных клубов в Саратовской области. В праздники их посетили более 2 тысяч человек.
У саратовцев пользовались спросом туры в Москву, Казань, Саранск. Если говорить о зарубежье, в лидерах - Куба, ОАЭ, Тайланд, Вьетнам.
ИСТОЧНИК KP.RU