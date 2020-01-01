2020-01-01T11:18:33+03:00
Происшествия

На трассе под Балаковом на большой скорости перевернулась иномарка

Водитель госпитализирован
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Балаковскому району Саратовской областиФото ГИБДД по Балаковскому району Саратовской области
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На трассе в Балаковском районе перевернулся легковой автомобиль.

Как сообщает ГИБДД Балаковского района, авария случилась 31 декабря около 15:20.

По предварительной версии, 26-летний водитель автомобиля Hyundai Accent на большой скорости протаранил металлическое ограждение. После этого иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель был госпитализирован.

Напомним, ГИБДД области неоднократно предупреждала о необходимости быть осторожнее на дорогах, особенно с учетом неблагоприятных погодных условий. В частности, говорилось, что недопустимо превышать скорость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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