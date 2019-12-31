ГИБДД Саратова просит водителей ездить на минимальной скорости в снегопад

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-31T08:25:49+03:00

А также следить за пешеходами

Изменить размер текста: A A

В Саратове началась метель. В связи с этим ГИБДД города просит автолюбителей и пешеходов проявлять осторожность.

- В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция города Саратова обращает внимание водителей и пешеходов на возможное осложнение обстановки на дорогах, а также обязательное соблюдение безопасного скоростного режима, – отметили в ведомстве.

Скорость во время снегопада должна быть минимальной. Также необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал. Водителям следует учитывать, что пешеходы в непогоду часто носят капюшоны, что ограничивает обзор.

Помимо этого водителей настоятельно просят парковать машины только в отведенных местах, чтобы не мешать уборке снега.

- В связи с приближающимися праздничными выходными, призываем Вас отказаться от управления транспортных средств в состоянии опьянения и при необходимости воспользоваться службами такси, – заявили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU