На трассе под Саратовом перевернулся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-31T18:28:50+03:00

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В Балашовском районе Саратовской области на трассе перевернулся автобус с пассажирами.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, в салоне на тот момент находились водитель и 11 пассажиров.

Два человека были госпитализированы в районную больницу Балашова. Остальные пассажиры сумели разъехаться на попутном транспорте.

В ГИБДД области уточнили, что авария произошла на 579-м км автодороги подъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий». Микроавтобус Mercedes маршрутное такси «Властелин» оказался на боку.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, облспас, пожарные, медики.

Примечательно, что неподалеку от места аварии перевернулась фура. По предварительным данным, ее могло снести с трассы сильным порывом ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU