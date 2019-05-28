Под Саратовом школьник ударил девочку топором в лоб
В Вольском районе Саратовской области мальчик ударил девочку топором по голове, ранив в лоб.
- Губернатор Валерий Радаев поручил немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.
ЧП случилось в школе №4 поселка Большевик. На место происшествия выехали министр здравоохранения Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, представители комиссии по делам несовершеннолетних.
Девочка госпитализирована в Вольскую ЦРБ в состоянии средней тяжести здоровью. Медики, в числе которых нейрохирург, санавиацией направлены в Вольск для принятия решения об оказании срочной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU