2019-12-27T13:53:42+03:00
Происшествия

«Это наша работа»: в Саратове началась акция в память об убитом Михаиле Гадееве

Опубликовано оперативное видео задержания подозреваемых, во время которого был застрелен полицейский
Екатерина Семенова
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Опубликовано оперативное видео задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Заводском районе Саратова, во время которого погиб лейтенант полиции Михаил Гадеев.

Напомним, трагедия разыгралась в Киевском проезде, 2 вечером 21 декабря. Сотрудники ППС по Саратову Михаил Гадеев и Николай Ведель заметили двух подозрительных мужчин. Они остановили их для проверки и во время досмотра один из них выстрелил в Михаила Гадеева.

Лейтенант был госпитализирован, но вскоре скончался. Его похоронили с оказанием воинских почестей в родном селе в Республике Мордовия.

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Сейчас на территории Саратовской области, а также в Саранске проходит памятная акция. В ее основу легли одни из последних слов Михаила Гадеева: «Это наша работа», которые он произнес в момент общения с подозреваемым.

Лейтенант полиции Гадеев Михаил погибший при исполнении служебных обязанностей.

Портрет погибшего с этими словами будет размещен на билбордах, остановках, а стикеры — на машинах полиции и Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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