В Саратове открыли стрельбу по полицейскому
Вечером 21 декабря в Саратове была открыта стрельба. Ранен сотрудник полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сотрудники ППСП УМВД России по Саратову в тот момент находился при исполнении служебных обязанностей. После огнестрельного ранения он был госпитализирован.
ЧП случилось напротив дома №3 по Киевскому проезду. Подозреваемый в стрельбе был задержан. По одной из версий, он мог быть закладчиком наркотиков.
ЧП-САРАТОВ. СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ РАНЕН ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТУПНИКОВ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ.chpsaratov.ru
Следственный отдел по Заводскому району возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
На место выехали представители руководства СУ СКР области, а также полиции региона. Расследованием занимаются наиболее опытные криминалисты. Сейчас ведется осмотр места происшествия.
Как пояснили в пресс-службе ГУВД по Саратовской области, по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Ранее "Комсомолка" писала о том, что в Саратове орудует банда грабителей. По словам местных жителей, мужчины вооружены ножами и действуют весьма нагло, не опасаясь камер видеонаблюдения. Полиция начала проверку по заявлениям горожан о многочисленных кражах в коттеджных поселках Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU