2019-12-21T22:42:33+03:00
Происшествия

В Саратове открыли стрельбу по полицейскому

Пострадавший госпитализирован [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр из оперативного видеоКадр из оперативного видео
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Вечером 21 декабря в Саратове была открыта стрельба. Ранен сотрудник полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сотрудники ППСП УМВД России по Саратову в тот момент находился при исполнении служебных обязанностей. После огнестрельного ранения он был госпитализирован.

ЧП случилось напротив дома №3 по Киевскому проезду. Подозреваемый в стрельбе был задержан. По одной из версий, он мог быть закладчиком наркотиков.

ЧП-САРАТОВ. СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ РАНЕН ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТУПНИКОВ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ.chpsaratov.ru

Следственный отдел по Заводскому району возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На место выехали представители руководства СУ СКР области, а также полиции региона. Расследованием занимаются наиболее опытные криминалисты. Сейчас ведется осмотр места происшествия.

Как пояснили в пресс-службе ГУВД по Саратовской области, по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее "Комсомолка" писала о том, что в Саратове орудует банда грабителей. По словам местных жителей, мужчины вооружены ножами и действуют весьма нагло, не опасаясь камер видеонаблюдения. Полиция начала проверку по заявлениям горожан о многочисленных кражах в коттеджных поселках Саратова.

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Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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