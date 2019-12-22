2019-12-22T20:02:29+03:00
Происшествия

В Саратове простились с убитым полицейским Михаилом Гадеевым

Его убийцу пока не нашли
Александр Уриевский
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Похороны Михаила ГадееваПохороны Михаила Гадеева
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Память убитого сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебного долга, почтили коллеги, начальство регионального ГУ МВД и городского УВД, руководство города и области.

Начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной, отметил мужество погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, заверив, что память о Михаиле навсегда сохранится в сердцах его товарищей.

На траурной церемонии присутствовал мэр Саратова Михаил Исаев и зампред областного правительства Сергей Наумов

На траурной церемонии присутствовал мэр Саратова Михаил Исаев и зампред областного правительства Сергей Наумов

На церемонии прощания от правительства области присутствовал зампред Сергей Наумов.

Мэр Саратова Михаил Исаев, выразил соболезнования родственникам Михаила Гадеева, пожелал им терпения, силы духа.

В ГУВД Саратова сообщили, что погибший 28-летний лейтенант полиции, ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников.

Начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов приехал на церемонию прощания

Начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов приехал на церемонию прощания

Напомним, вечером в субботу 21 декабря, в Заводском районе города Саратова сотрудниками батальона полка ППСп УМВД России по Саратову были остановлены двое мужчин. Один из них неожиданно выстрелил из неустановленного пока оружия в лейтенанта полиции Михаила Гадеева. Сотрудник был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался.

СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Стрелявший в лейтенанта Гадеева мужчина сейчас в розыске. Один из причастных к нападению на сотрудника задержан.

С погибшим на службе лейтенантом Гадеевым пришли проститься его сослуживцы

С погибшим на службе лейтенантом Гадеевым пришли проститься его сослуживцы

Лейтенант полиции Михаил Константинович Гадеев - инспектор патрульно-постовой службы 4 взвода мобильного батальона полка ППСП Управления МВД России по городу Саратову, родился 12 июля 1991 года в городе Саранск республики Мордовия. В органах внутренних дел с декабря 2014 года. У него остались жена и дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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