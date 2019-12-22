В Саратове простились с убитым полицейским Михаилом Гадеевым

Память убитого сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебного долга, почтили коллеги, начальство регионального ГУ МВД и городского УВД, руководство города и области.

Начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной, отметил мужество погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, заверив, что память о Михаиле навсегда сохранится в сердцах его товарищей.

На траурной церемонии присутствовал мэр Саратова Михаил Исаев и зампред областного правительства Сергей Наумов

На церемонии прощания от правительства области присутствовал зампред Сергей Наумов.

Мэр Саратова Михаил Исаев, выразил соболезнования родственникам Михаила Гадеева, пожелал им терпения, силы духа.

В ГУВД Саратова сообщили, что погибший 28-летний лейтенант полиции, ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников.

Начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов приехал на церемонию прощания

Напомним, вечером в субботу 21 декабря, в Заводском районе города Саратова сотрудниками батальона полка ППСп УМВД России по Саратову были остановлены двое мужчин. Один из них неожиданно выстрелил из неустановленного пока оружия в лейтенанта полиции Михаила Гадеева. Сотрудник был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался.

СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Стрелявший в лейтенанта Гадеева мужчина сейчас в розыске. Один из причастных к нападению на сотрудника задержан.

С погибшим на службе лейтенантом Гадеевым пришли проститься его сослуживцы

Лейтенант полиции Михаил Константинович Гадеев - инспектор патрульно-постовой службы 4 взвода мобильного батальона полка ППСП Управления МВД России по городу Саратову, родился 12 июля 1991 года в городе Саранск республики Мордовия. В органах внутренних дел с декабря 2014 года. У него остались жена и дочь.

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