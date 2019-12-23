Грузовой поезд переехал мужчину в Заводском районе

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-23T11:40:44+03:00

Мужчина переходил через рельсы в неположенном месте

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В Заводском районе Саратова молодого мужчину насмерть переехал поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, трагедия произошла на пе6регоне Саратов-3 — Князевка.

Около 09:20 в субботу, 21 декабря, грузовой поезд сбил 27-летнего мужчину. Отмечается, что тот переходил через рельсы в неположенном месте прямо перед составом. Из-за этого машинисту не удалось предотвратить ЧП, несмотря на экстренное торможение.

Фото Южного СУ СКР на транспорте

Следователи опросили очевидцев и машинистов, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно в Ленинском районе Саратова под поездом погибла девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU