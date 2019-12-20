2019-12-20T07:46:41+03:00
Происшествия

Мужчина с наушниками попал под поезд в Саратове

Меломан выжил, но его состояние оценивается как крайне тяжелое
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В Заводском районе Саратова поздно вечером 19 декабря мужчина на переезде попал под поезд.

По предварительным данным, он шел через пути в наушниках, и не слышал приближающегося состава.

ЧП произошло на пересечении улицы Пензенская и Новооастраханского шоссе.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, реанимационные мероприятия для 28-летнего мужчины провели специалисты облспаса, пострадавшего увезли на скорой в больницу. Его состояние оценивается, как крайне тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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