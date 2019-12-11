Женщина в наушниках не заметила поезд и погибла: подробности трагедии на переходе в Саратове

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-11T11:07:16+03:00

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В Саратове начата проверка по факту гибели женщины под колесами электрички.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте, трагедия случилась 11 декабря в 06:20 на 849-м км перегона станций Площадь Ленина — Молодежная, в районе кольца НИИ.

По предварительной версии, пострадавшая переходила через рельсы на красный свет. Ее сбил поезд Аткарск — Саратов-1. При этом локомотивная бригада подавала световые и звуковые сигналы, но женщина не реагировала и продолжала идти. Несмотря на экстренное торможение, электричку остановить не удалось из-за небольшого расстояния.

Гражданку извлекли из-под поезда, она погибла на месте. Впоследствии обнаружилось, что на ней были наушники.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

- Для остановки поезда, движущегося со скоростью 60–70 км/ч, необходимо 600–700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава — 5 тыс. тонн — напомнили в Южном СУТ.

ИСТОЧНИК KP.RU