В Саратове появится новый пляж на набережной уже в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-14T12:02:44+03:00

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В интервью саратовскому областному ТВ спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие объекты вошли в бюжет страны на следующий год.

В частности, завершится обустройство пляжа в центре набережной и откроется Дворец водных видов спорта. Который начали строить еще после победы саратовца Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

— На будущий год будет профинансирован Дворец водных видов спорта, и этих средств достаточно будет для завершения строительства этого объекта. Мы с вами на будущий год, надеюсь, завершим строительство набережной и создадим пляж в центре Саратова. На это также средства выделены, работы должны быть завершены.

А кроме всего прочего средства предусмотрены на завершение реконструкции проспекта Кирова. Речь идет о площади Кирова и соединении проспекта Кирова от улицы Чапаева до Рахова. И у нас будет замкнутое пешеходное кольцо, о котором мы говорили. Это большая работа, которая будет завершена, но, хочется подчеркнуть, это только часть этой работы. Это, если хотите, первый этап ее. Потому что всё то, что вокруг пляжа, то, что находится на набережной, нам предстоит как следующий этап реализовывать для того, чтобы там создавались условия для жителей. Там и брошенная железная дорога, пути эти старые, ржавые, и ангары, и гаражи, и, собственно, невозможность подъехать. Я уже не говорю о том, чтобы провести время, - рассказал Вячеслав Володин.

Эта работа должна безотлагательно начинаться уже на будущий год: необходимо готовить проект и потом его реализовывать. У нас с вами есть декабрь, январь, февраль, март, в конце концов, ещё есть для того, чтобы проект по благоустройству прилегающей территории был подготовлен. Его необходимо обсудить с жителями, учесть замечания и искать средства.

ИСТОЧНИК KP.RU