В Елшанке начали сносить расселенные бараки
В поселке Елшанка Саратова начали сносить расселенные аварийные бараки 40-х годов постройки.
Этот процесс, проходящий под веселую и энергичную музыку, запечатлен на видео и опубликован в Instagram-аккаунте сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov.
Отметим, что этой осенью жители 24-х расселенных бараков переехали в новый дом, построенный по благотворительному проекту Вячеслава Володина.
Председатель Госдумы на встречах с жителями рассказывал, что на освободившейся территории планируется постройка крытой ледовой арены, детского города профессий, парка и сельскохозяйственного рынка.
Рядом с новым домом уже построили новую поликлинику.
В поселке Елшанка начали сносить расселенные бараки.
ИСТОЧНИК KP.RU