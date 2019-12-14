В Елшанке начали сносить расселенные бараки

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-14T10:42:13+03:00

Этой осенью их жители переехали в новый дом

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В поселке Елшанка Саратова начали сносить расселенные аварийные бараки 40-х годов постройки.

Этот процесс, проходящий под веселую и энергичную музыку, запечатлен на видео и опубликован в Instagram-аккаунте сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov.

Отметим, что этой осенью жители 24-х расселенных бараков переехали в новый дом, построенный по благотворительному проекту Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы на встречах с жителями рассказывал, что на освободившейся территории планируется постройка крытой ледовой арены, детского города профессий, парка и сельскохозяйственного рынка.

Рядом с новым домом уже построили новую поликлинику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/749702" frameborder="0"></iframe> В поселке Елшанка начали сносить расселенные бараки.

ИСТОЧНИК KP.RU