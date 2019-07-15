Поликлинику в Елшанке сдадут к ноябрю

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-15T20:02:47+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник, 15 июля, посетил стройплощадку будущей поликлиники в Елшанке.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил закупать новое оборудование и подыскивать кадры уже сейчас, параллельно со строительством.

Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что медучреждение будет полностью оснащено современной техникой.

Планируется, что водоснабжение на объект подведут на следующей неделе, а к 1 сентября строители закончат кладку и кровлю, чтобы можно было начать отделку внутренних помещений.

По словам подрядчика, поликлинику планируется сдать в ноябре.

- В Елшанке мы применяем комплексный подход. Вячеслав Володин решил вопрос по переселению более 250 семей, а жители попросили, чтобы здесь была новая поликлиника. Старое здание с 1956 года ни разу не ремонтировалась, к тому же её отделения были размещены в разных зданиях. Теперь в Елшанке будет единая, современная поликлиника в удобном для всего микрорайона месте, – отметил глава региона.

Напомним, что объект возводится в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина и будет обслуживать около 20 тыс. жителей Елшанки.

ИСТОЧНИК KP.RU